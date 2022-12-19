رئيس مجلس القيادة اليمني: علاقتنا مع السعودية تاريخية واستراتيجية

المناطق ـ أحمد حماد

قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، إن علاقة بلاده مع السعودية تاريخية واستراتيجية، موضحا أن أكثر من 2 مليون يمني يعيشون في السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية” أن مستشفى عدن ستديره شركة سعودية وسيقدم الخدمة مجانا.

وشدد على أن ميليشيا الحوثي فضلت مصلحة إيران على مصلحة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل بالوجود الإيراني والانقلاب الحوثي سيسقط.

ولفت إلى أن الحوثي يدفع بعدم استقرار محافظات الجنوب لإسقاط مجلس القيادة اليمني، نافيا أن يكون هناك اتهامات بالفساد من قبل أي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وتابع: “مطابخ إعلامية معادية وراء أخبار تستهدف مجلس القيادة”، مشيرا إلى أن المجلس لديه 7 تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن ميليشيات الحوثي ليست شريكا في السلام، مشيرا إلى أن الشعب يلوم الحكومة لأنها تقدم تنازلات للحوثي.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي صعدت ضد المنشآت النفطية وهددت الملاحة البحري، مؤكدًا أن شركات تابعة للحوثيين هربت المشتقات النفطية الإيرانية إلى ميناء الحديدة، وأن هناك شركات صرافة وبنوك تتعامل مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.