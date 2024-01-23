رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد

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استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.

ونقل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، لسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، خلال الاستقبال، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

كما هنأه سموه، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في دولة الكويت، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد / حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي، معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومعالي رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.