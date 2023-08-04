رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية: قد يعلن في 22 أغسطس الجاري في قمة جنوب أفريقيا عن عملة “بريكس” الموحدة

أكد الدكتور “ماجد تركي” رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، أن الدول الغربية تواجه أزمات داخلية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح خلال حديثه في “هنا الرياض”، أن كثير من دول العالم بدأت تتجه نحو الاستقلال بالعملة المحلية في التبادل التجاري، وهو ما يثير المخاوف الأمريكية بشأن قوة الدولار كعملة عالمية.

وبين أن قمة بريكس التي ستنعقد في جنوب أفريقيا في 22 أغسطس الجاري من المحتمل أن تشهد إعلان عملة موحدة للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.