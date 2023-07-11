رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية: التقارب الخليجي الروسي انعكس إيجابا على أسواق الطاقة واستقرارها

قال الدكتور “ماجد التركي” رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، إن التقارب الخليجي الروسي انعكس إيجابيا على استقرار أسواق الطاقة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن دول الخليج العربي تتوازن في علاقاتها وتقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف الدولية استنادا لمصالحها الإقليمية.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي بين دول الخليج العربي وروسيا ليس محصورا على مجالي النفط والتعاون العسكري، بل يمتد إلى مجالات أخرى عديدة ومتشعبة.

وأكد أن العلاقات الروسية العربية تمتاز بدرجة من المرونة والثقة المتبادلة بين الأطراف، حيث إنها علاقات قديمة ومتوطنة منذ زمن طويل.