رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي: المملكة هي رمز الوسطية والاعتدال في هذا العالم

أكد رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الدكتور “أحمد الصيفي”، أن المملكة هي رمز الوسطية والاعتدال من بين جميع دول العالم.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بذلت كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام.

وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل نشر السلام العالمي، الذي يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف أن المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل”، عني بنشر المفاهيم الصحيحة عن الإسلام، والابتعاد عن الغلو، وحماية المجتمعات الإسلامية من خطر الانحلال.