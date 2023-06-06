رئيس نادي الاتحاد: استثمار وتخصيص الأندية الرياضية سيصنع للمملكة مستقبل واعد في صناعة الرياضة

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ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي؛ إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وعد هذه الخطوة استشراف لإيجاد الفرص الاستثمارية في صناعة الرياضة بالمملكة؛ مما يرسخ قيمة التنافس بين الأندية الرياضية في المملكة؛ عبر تحفيز القطاع الرياضي، للنهوض بالقطاع الرياضي وزيادة اسهامه في التنمية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: فجر جديد يشرق في سماء الأندية الرياضية السعودية، يستمد نوره من شعاع شمس التطوير والنهضة الشاملة التي أطلقها سمو ولي العهد -أيده الله-.. فنحن على يقين بأن مشروع خصخصة الأندية ولد عملاقاً وسيحقق أهدافه في وصول الأندية السعودية وكرة القدم تحديداً إلى مصاف أفضل الدوريات العالمية.

وأضاف أن مثل هذا التوجه الحكيم سيحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، متطلعاً لتحقيق هذا التوجه في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، إلى جانب تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة وصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.