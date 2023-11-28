رئيس “نزاهة”يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

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رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وأكد معاليه أن فوز المملكة هو امتداد لنجاحاتها وريادتها في المجالات كافة، وأنها اعتادت على التميز في استضافة أكبر الفعاليات المهمة في خارطة الأحداث العالمية، موضحاً معاليه أننا على يقين بإذن الله أننا قادرين على تقديم استضافة فريدة استثنائية وبأفكار رائدة للمستقبل لتحقيق غد أفضل.

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