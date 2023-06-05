رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية

المناطق_واس

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين القحطاني، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء الركن محمد القحطاني، ومدير مستشفى الملك سلمان العسكري اللواء الطبيب عطية الزهراني، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم آل سلطان.

واستهل معاليه زياراته بقيادة المنطقة الشمالية الغربية، وكان في استقباله قادة الوحدات العسكرية، واستمع إلى إيجازٍ حول المهام والواجبات العملياتية للقيادة، واطَّلع على سير العمل بها.

بعد ذلك، انتقل إلى لواء القوات الخاصة الرابع والستين، واستمع معاليه لإيجاز عن مهام اللواء وواجباته وأدواره.

ثم زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة معهد سلاح المدرعات، وتجول في المعهد، واطلع على مرافقه، واستمع لإيجاز عن مهامه وتخصصاته.