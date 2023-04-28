رئيس هيئة الأركان العامة يشكر القيادة على توجيهاتها ومتابعتها لعمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة

المناطق_واس

رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، على توجيهاتهم ومتابعتهم المباشرة لعمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، والتي تمت بكل يسر وسهولة، حتى وصولهم بسلام وأمان.

وأكد معاليه أنه فور صدور توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان، وترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، وبمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أعدت الجهات المختصة في وزارة الدفاع الخطط اللازمة لتنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، كما تم التنسيق لتكامل الخطط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح إلى أن نجاح قواتنا المسلّحة وفي مقدمتها القوات البحرية في تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، أبرزت جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على التعامل مع أي طارئ وفق أعلى درجات الدقة والكفاءة متى اقتضى الأمر ذلك.

وأكد معالي الر كن الرويلي أن قواتنا المسلحة لا تقتصر أدوارها على المهام العسكرية والدفاعية، وإنما تمتد لتشمل خدمة المواطنين والإنسانية، في تأكيد راسخ على أن قيادتنا لا تتوانى في مد يد العون لكل محتاج، ونهجها الثابت في المساهمة في حفظ الأرواح البشرية، والمساهمة في كل ما من شأنه أن يُحقق ويحفظ الأمن والسلام، مشيرا إلى أن مملكة الإنسانية كانت ولازالت وستبقى بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة لها حضورها الدائم في مثل هذه المواقف الإنسانية، التي تنطلق في جميع أعمالها من مبادئ راسخة وقيم ثابتة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة المواطنين والإنسانية.