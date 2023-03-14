رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح ندوة “الصراع في المنطقة الرمادية”

المناطق_الرياض

افتتح معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، ندوة “الصراع في المنطقة الرمادية” التي ينظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بمدينة الرياض.

وأكد معاليه أهمية الاستفادة من تفعيل الأدوار التي تقوم بها المؤسسات التعليمية وعلى رأسها كلية القيادة والاركان للقوات المسلحة بما يعزز الوعي بمتطلبات البيئة الأمنية المستقبلية.

واستُهلت الندوة التي يشارك بها خبراء محليون ودوليون على مدى يومين بإيضاح مفهوم “الصراع في المنطقة الرمادية” وهو (عبارة عن تفاعلات تنافسية بين الجهات الحكومية الفاعلة وغير الحكومية، تسعى الدول من خلالها إلى تحقيق مكاسب دون إثارة رد عسكري تقليدي عبر مجالات عمليات المعلومات، وعمليات الفضاء السيبراني، والحرب بالوكالة والإكراه الاقتصادي، والاستخدام للقوة غير التقليدية دون مستوى الحرب).

وتناول المشاركون في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «فهم الصراع في المنطقة الرمادية»، فيما استعرضوا في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان «تكتيكات الصراع في المنطقة الرمادية وطرق الاستجابة لها».

وبحث المشاركون في الجلسة الثالثة جاءت بعنوان «الحرب بالوكالة والحرب السيبرانية والإكراه الاقتصادي في صراع المنطقة الرمادية»، وتناولوا في الجلسة الرابعة والأخيرة «عمليات المعلومات في صراع المنطقة الرمادية».

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي المعرفي بالصراع في المنطقة الرمادية، والتعرف على الأدوات المستخدمة فيه، والتعرف على أدوار الجهات المشاركة في مواجهة الصراع في المنطقة الرمادية، وطرق المواجهة، واستعراض نماذج عالمية في مواجهة الصراع في المنطقة الرمادية.

حضر الندوة، معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وعدد من قيادة وزارة الدفاع، إضافة إلى عدد من القيادات والعاملين في منظومة الأمن الوطني.