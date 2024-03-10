رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه ونيابة عن كل منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يعيد الشهر الكريم على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.