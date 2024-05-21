رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي أبطال الوطن الفائزين في «آيسف» و «آيتكس» لهذا العام

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استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، في مقر الهيئة مساء أمس الاثنين، أبطال ” آيسف “2024 و”آيتكس “2024 الذين تألقوا بفوزهم بأكثر من 100 ميدالية وجائزة كبرى، ليكونوا مصدر فخر واعتزازللمملكة في المحافل الدولية البارزة للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار.

وخلال لقاءهم، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بإنجازات الأبطال وتفوقهم اللافت في هاتين المسابقتين العالميتين، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الكبير يعكس ما لدى المملكة من كفاءات وقدرات وطنية تحقق إنجازات جديدة في المحافل الدولية يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب بما لديهم من شغف وطموح هم صناع المستقبل المزدهر،داعيًا جميع أبناء وبنات الوطن لاستلهام هذه الإنجازات وتحقيق إنجازات مماثلة تدفع حالة التطور التي تشهدها المملكة إلى أبعاد جديدة.

وأشار الحارثي إلى أن منظومة وزارة الإعلام بكاملها، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون، تسخر كافة إمكانياتها لدعم مثل هذه الإنجازات التي تمثل مصدرًا للتحفيز والإلهام، متوجهًا بالشكر لمؤسسة”موهبة” على سعيها المستمر لتقديم هذه الملامح الحضارية وإظهار هذه الصورة الوطنية الرائعة للمملكة في مختلف المحافل الدولية.

وفي ختام اللقاء؛ شدد الحارثي على أن الوطن يزهو ويفتخر بأبنائه الذين يمثلونه بشكل مشرف وحرصهم على تمثيل المملكة بأفضل صورة، مشجّعًا إياهم على الاستمرار في بذل الجهد والتفاني في سبيل تحقيق أحلامهم وتحقيق المزيد من النجاحات الباهرة، مؤكدًا أن الإنجازات ستظل مستمرة بإذن الله في ظل قيادة رشيدة داعمة ورؤية طموحة ممكنة.