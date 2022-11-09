رئيس هيئة الترفيه: الفنان محمد عبده من أبرز الفنانين في الشرق الأوسط

قال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، إن الفنان محمد عبده من أبرز الفنانين في الشرق الأوسط تاريخيا وإنتاجيا وشهرة.

وأوضح أن الفنان محمد عبده، وحتى يومنا هذا لازالت أعماله تحقق أعلى العائدات، وتلقى قبولا وانتشارًا سريعا، مشيدًا بالإنتاج الضخم الذي قدمه على مدار السنوات الماضية وأثرى المكتبة الفنية.

وسلم الفنان محمد عبده 122 ألبوما من أعماله لشركة روتانا، الأمر الذي أشاد به رئيس هيئة الترفيه.