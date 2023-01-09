رئيس هيئة الترفيه: مليونا طلب لتذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن عدد الطلبات لتذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان، تخطى الـ 2 مليون.

وكشف رئيس هيئة الترفيه عن موعد إقامة مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع بين فريقي «نجوم الهلال والنصر» وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي حيث ستقام بتاريخ 19 من يناير الجاري على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

ومن المنتظر أن تجمع المواجهة مجدداً بين نجمي الكرة العالمية ليونيل ميسي نجم الفريق الفرنسي والمتوّج بطلاً للعالم في مونديال 2022، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم مؤخراً لصفوف النصر ، وجهاً لوجه في لقاء تاريخي بين النجمين الكبيرين بالإضافة إلى نجوم الهلال والنصر أمام نخبة من أفضل اللاعبين في العالم بباريس سان جيرمان منهم النجم الفرنسي كيليان مبابي وصيف كأس العالم الأخير.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن منذ يومين عن تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفربليت السابق لقيادة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي تقام ضمن موسم الرياض.