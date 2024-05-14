رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرفع الشكر لولي العهد على رعايته الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

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رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 8 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 15 إلى 16 مايو 2024م في مدينة الرياض.

ونوّه معاليه بالدعم الذي تلقاه الهيئة من سموه – حفظه الله – ومساندته لجهودها، وتوجيهاته الدائمة بما يسهم في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار معاليه إلى أن هذه الرعاية تأتي استمراراً لنهج القيادة الرشيدة – حفظهما الله – في دعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بجميع صوره وأساليبه، معرباً عن أمله بأن يحقق هذا الملتقى الذي تستضيفه وتنظمه رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأهداف المرجوة منه.