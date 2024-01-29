رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يستقبل رئيس جهاز المحاسبة الإماراتي

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استقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، معالي رئيس جهاز المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ حميد عبيد خليفة أبو شبص، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

كما اطّلع الوفد على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، فيما استمع معاليه إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذات المجال.