رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يستقبل النائب العام لجمهورية الصومال الفدرالية

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استقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، معالي النائب العام لجمهورية الصومال الفدرالية الدكتور سليمان محمد محمود، وسفير جمهورية الصومال الفدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية الصومال في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تجربة جمهورية الصومال في ذات المجال.