رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: يوم التأسيس يمثل العمق التاريخي والحضاري والثقافي للوطن وقيادته

المناطق_الرياض

أكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، أن يوم التأسيس يمثل العمق التاريخي والحضاري والثقافي لهذا الوطن وقيادته الرشيدة وأبنائه الأوفياء.

وأوضح في كلمته أن الاحتفاء بهذا اليوم الغالي على نفوس أبناء الوطن جميعاً والمرتبط بتأسيس وطننا العظيم على ركائز السلم والعدل والاستقرار، يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتاريخ دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون، ووفائه لمن أسهموا في مراحل التأسيس والتوحيد والبناء والنماء لوطننا العظيم، بدءاً من تأسيس الدولة السعودية الأولى، وتأسيس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله ـ

وقال:” إن استذكارنا ليوم التأسيس يدعونا جميعًا أبناء هذا الوطن الشامخ للاعتزاز بهذه الذكرى الغالية، واستذكار امتداد دولتنا المباركة، والافتخار بجذورها الراسخة التي شكلت مثالاً رائعًا في ارتباط مواطنيها بالقيادة الرشيدة وتلاحمهم لمواجهة جميع التحديات، والتطلع للمستقبل المشرق بإذن الله بالنماء والرخاء والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.

ودعا معاليه الله عز وجل باسمه واسم منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن الغالي، ويحفظ لوطننا العزيز أمنه واستقراره، لمواصلة البناء والنماء في المجالات كافة.