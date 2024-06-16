رئيس هيئة الطيران المدني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، باسمه ونيابة عن منسوبي القطاع كافة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد معاليه بالمتابعة والاهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله- وحرصها على تسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن، مثمّنًا الجهود الكبيرة المبذولة من كافة القطاعات الحكومية، لضمان سلامة وراحة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.