رئيس هيئة تطوير عسير يرعى اتفاقية تعاون لدعم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة الملك خالد

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، في مدينة الرياض، توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمستشفى الجامعي التابع لجامعة الملك خالد.

ومثّل المستشفى التخصصي في توقيع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد الفياض، فيما مثّل المستشفى الجامعي، معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في نقل المعرفة والخبرات والمهارات في مجالات التعليم والممارسة السريرية وأساليب العمل والتقنيات؛ لدعم خدمات الرعاية الصحية في المستشفى الجامعي، وتعزز اتفاقية التعاون مع التخصصي، لزيادة التواصل والفعالية بين الكيانات الوطنية الحكومية والخاصة للمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية، إضافةً إلى تقييم الاحتياجات التشغيلية للمستشفى الجامعي، ودعم خدماته الصحية، مما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتقديم نموذج للتعاون بين القطاعات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يسعى في إطار الشراكات الإستراتيجية محلياً وعالمياً، إلى المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية، كما يعد التخصصي من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، حيث صنّف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس.