رئيس هيئة تطوير عسير يطلع على مشروعات خدمية في ثمان بلديات

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، المرحلة الأولى من مشروع جبل “المقيصرة” والمكملة لطريق الحزام الدائري بمحافظة محايل عسير عقب عام من بدء تنفيذه، و ذلك خلال زيارة سموه التفقدية للمحافظة.

ووقف سموه ميدانيًا على خطة المرحلة الثانية من مشروع “المقيصرة” بالحزام الدائري ، واطلع بحضور أهالي محافظات تهامة عسير على تقرير مشروعات بلدية “محايل” وهي الواجهة البحرية (سعيدة الصوالحة) و ساحة “صدر الكرامة” و طريق الملك عبدالله وطريق الملك عبدالعزيز و مركز الشباب، إضافة إلى مشروعي “وادي حلي” وتطوير الحزام الدائري.

وجرى مناقشة مشروعات “بلدية الساحل” وهي تطوير “بوليفارد الساحل في مركز ( الحريضة) و تطوير كورنيش (القحمة) ، ومشروعات بلدية البرك وهي “تطوير الحي التراثي” و”حاضنة الأسر المنتجة” و تطوير طريق مدخل المخطط الحضري بمعايير المشهد الحضري.

واشتملت مشروعات بلدية بارق التي اطلع عليها سموه بحضور الأهالي على تطوير الجزء المار بمحافظة بارق من طريق أبها – مكة المكرمة وإنشاء مطل سياحي وحديقة نموذجية وإنشاء مركز للشباب.

أما مشروعات بلدية المجاردة فتضمنت تنفيذ طريق اليمامة بمعايير المشهد الحضري وإنشاء مبنى وحديقة مركز الحي وإنشاء مركز استشفاء وتطوير قرية الخطوة التراثية ” كذلك مشروع خاص بـتطوير حدائق شارع الفن.

وعرضت بلدية رجال ألمع أبرز مشروعاتها ومنها إنشاء طريق أحمد الحفظي المؤدي إلى كلية العلوم و الآداب للبنات ورصف وإنارة وسفلتة طريق مستشفى رجال ألمع الجديد و تطوير حديقة الجوفاء وإنشاء ممشى رياضي بمعايير المشهد الحضري.

وتم كذلك الاطلاع على مشروعات بلدية بحر أبو سكينة ومنها تحسين وتطوير الشارع العام محايل-الحريضة ، إضافة إلى مشروعات بلدية قنا ومن أبرزها تطوير حديقة قدران وتطوير طريق مدخل قنا و تطوير طريق و ممشى وادي قنا بمعايير المشهد الحضري.