رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينية:إسرائيل تمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة

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أكد رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 9500 أسير من القدس والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة، ولا تقدم أي توضيحات بشأنهم .

وقال رئيس الهيئة ـ في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم السبت، إن “إسرائيل لا تسمح لأي جهة بأن تطلع على تفاصيل أسرى غزة وتواريخ اعتقالهم ووضعهم الصحي”، مشددا على أن “إسرائيل لن تعيد النظر في سياستها الوحشية إلا إذا تشكلت حالة من الضغط الدولي الواسعة عليها لتكف عن هذه الجرائم”.

وأضاف أن “هيئة شئون الأسرى تحاول توفير مظلة حماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتواصل حملتها الدولية للضغط على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته والزمه بمحددات القانون الدولي”.