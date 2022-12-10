رئيس وزراء أوكرانيا: تضرر كل محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية

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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في اجتماع لمجلس الوزراء إنه يجب أن يتوقع الأوكرانيون انقطاعات للكهرباء طوال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن العديد من محطات الطاقة قد تضررت في خضم الهجمات الروسية.

وذكر أنه على الرغم من أن الوضع “تحت السيطرة” حاليا، فلا يزال هناك نقص في إمدادات الطاقة بسبب الضرر.

وقال إن “كل محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية بالبلاد قد تضررت”. إضافة إلى ذلك، أوضح أن نحو 40% من أنظمة شبكات الضغط العالي تضررت بدرجات مختلفة.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني أنه “في معظم المناطق، لا تزال الضغوط على إمدادات الكهرباء كبيرة”، قال: “لنكن صادقين أننا سنعيش بشكل مستمر في هذا الشتاء تحت ظروف كهرباء محدودة”.

وأشار إلى أنه سيتم وضع الأولويات، وتابع أن الأولويات ستكون للبنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات ومرافق المياه وإمدادات التدفئة، ثم المجمع الصناعي العسكري، تحت شعار ” كل شيء من أجل الجبهة”.