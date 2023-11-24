رئيس وزراء إسبانيا: لا نريد العنف.. وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولى

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قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن هناك الكثير من الأمور التي يجب على إسرائيل فعلها، أهمها الالتزام بالقانون الدولي ووقف قتل المدنيين من الأطفال والسيدات وغيرهم.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح اليوم الجمعة، ونقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: “نحن لا نريد العنف لأنه يولد العنف وأود أن يعم السلام وهذا ما تحدثنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عنه بالأمس”.

وتابع: “تمكنا من وقف العنف الذي أدى إلى خسائر كبيرة على مدار عقود”، مشددًا على ضرورة ضمان أمن وسلامة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.