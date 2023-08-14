رئيس وزراء العراق: لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية على أراضينا

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أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن بلاده ليست في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية على أراضيها.

وقال «السوداني»، حسبما أفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، اليوم الاثنين، خلال استقباله عدد من قادة القوات المسلحة، إن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، وتجرى حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي.

استدامة الأمن والاستقرار

وجدد السوداني التأكيد على التزام القوات المسلحة العراقية بمسارها المهني والدستوري والقانوني، ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي، وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي، لافتا إلى أن استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن البناء والتنمية يحتاجان إلى المحافظة على الاستقرار وبسط القانون، وهي البيئة التي ينتظرها المواطن ومؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات في مجال التنمية والخدمات، لافتا إلى أن العراق يحتاج في هذه الفترة إلى التدريب وتحديث كل وسائل المواجهة على مختلف المستويات.