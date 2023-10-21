رئيس وزراء العراق يحذّر من صراع إقليمي يهدد أسواق الطاقة

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شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أن غزة تشكل «امتحاناً جديداً» للنظام العالمي. وقال السوداني في كلمة أمام قمة القاهرة الدولية للسلام، اليوم (السبت)، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين. وأضاف أن من الصعب تصوير ما يحدث في غزة بالكلمات، متهماً المجتمع الدولي بالفشل في تطبيق ما ينادي به من قيم إنسانية وعدل وحرية فيما يخص القضية الفلسطينية.

وحذّر السوداني من أن الصراع في فلسطين قد يمتد إلى صراع إقليمي يهدد أسواق الطاقة. وأكد أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى هذه الأوضاع المأساوية لو جرى احترام القرارات الدولية، مشدداً على أنه لا مكان للشعب الفلسطيني إلا أرضه، داعياً إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه «ليس من حق أحد أن يتصالح أو يتنازل أو يتبرع نيابة عن الشعب الفلسطيني، فهم أصحاب الأرض والقضية».

من جهته ، قال ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح إن بلاده تتابع بألم العقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون في غزة. وأضاف في كلمته نتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات إنسانية مأسوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وتحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله.