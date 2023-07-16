رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة

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وصل دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.