رئيس وزراء باكستان: علاقة الأخوة بين السعودية وباكستان عمرها قرون

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أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أن علاقة الأخوة بين السعودية وباكستان عمرها قرون، مشيراً إلى أن بلاده تتعاون مع دول الخليج لإبراز الإسلام على أنه دين سلام.

وأضاف رئيس وزراء باكستان أن بلاده تعمل مع دول الخليج على تطوير التجارة والاستثمارات، وفقاً ل”العربية”.

كذلك أشار إلى أن مصاعب بلاده ما كانت تضاءلت لولا دعم دول الخليج.

العلاقة مع الهند

وقال رئيس وزراء باكستان، إن إسلام أباد خاضت 3 حروب مع الهند، والنتيجة كانت المزيد من البطالة والفقر، مؤكدا أن بلاده تود أن تعيش بسلام مع الهند شرط حل المشكلات الأساسية.

إلى ذلك، أوضح أن التوترات في شرق أوروبا تسببت في آثار كارثية على العالم، لافتاً إلى أن إسلام آباد هي جسر عبور بين الصين والولايات المتحدة.