رئيس وزراء باكستان يدعو إلى تنظيم مسيرات تحت شعار “يوم قدسية القرآن”

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دعا رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، المواطنين إلى تنظيم مسيرات تحت شعار “يوم قدسية القرآن” احتجاجا على قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال شريف – في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ونقلتها شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم /الجمعة/ – “عندما يتعلق الأمر بالقرآن فالأمة واحدة .. سنحتج جميعنا اليوم بعد صلاة الجمعة تحت شعار يوم قدسية القرآن الكريم”.

ونظم المصلون خارج المساجد مسيرات صغيرة للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، وحمل محامون نسخا من القرآن الكريم أمام المحكمة العليا للإعراب عن احتجاجهم، كما نظمت مجموعة من الأقليات المسيحية في الشمال الغربي مسيرة للتنديد بحرق القرآن.

وتصاعد الغضب في الدول الإسلامية عقب إقدام مجموعة من المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وطالبت العديد من المؤسسات الدولية بمنع تكرار مثل هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.