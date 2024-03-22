رئيس وزراء باكستان يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

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استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف، اليوم في العاصمة الباكستانية اسلام آباد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في باكستان، إذ تمتد العلاقات التنموية بين الجانبين إلى حوالي خمسة عقود، مشيرًا دولته إلى أهمية هذا التعاون التنموي المشترك.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة سعادة الأستاذ سلطان المرشد لباكستان؛ بهدف توقيع اتفاقيتَي قرضين تنمويين مع وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية بقيمة (101) مليون دولار مقدّمة من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك ضمن جهود الصندوق الإنمائية في دعم وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة في باكستان.