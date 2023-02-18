رئيس وزراء بولندا: مستعدون لدعم أوكرانيا بطائرات مقاتلة

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أعرب رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي عن استعداد بلاده دعم أوكرانيا بطائرات من طراز “ميج” ولكن في إطار تحالف أوسع يتم تشكيله بقيادة الولايات المتحدة.

وقال موراوسكي – في تصريحات خلال مؤتمر “ميونيخ” للأمن أوردها (راديو بولندا) اليوم (السبت) – “الآن يمكننا أن نتحدث عن نقل (طائرات) الميج الخاصة بنا كجزء من تحالف أوسع، ونحن مستعدون للقيام بذلك… بولندا تستطيع أن تكون جزءا فقط من تحالف أكبر بكثير هنا، تحالف تكون فيه الولايات المتحدة قائدا.”

وأشار إلى أن بلاده بوسعها فقط أن تنقل طائرات من الجيل الأقدم، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تسلم طائرات مقاتلة طلبتها من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.