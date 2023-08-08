رئيس وزراء جمهورية باكستان يستقبل نائب وزير الخارجية

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استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة إسلام آباد.

وفي بداية الاستقبال، نقل معالي نائب وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لدولة رئيس وزراء باكستان، وتمنياتهما لحكومة وشعب باكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيدهما الله – وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.