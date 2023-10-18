رئيس وزراء جمهورية سنغافورة يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض مساء اليوم، دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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