رئيس وزراء جورجيا يغادر الرياض

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غادر رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي, والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ وسفير جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.