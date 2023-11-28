رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع قطاع غزة بوصفه منطقة منكوبة

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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، المجتمع الدولي إلى التعامل مع قطاع غزة بوصفه منطقة منكوبة.

وقال في تصريح له اليوم، إن ما كشفته الهدنة من دمار في قطاع غزة، يدل على حجم الإجرام الذي مارسته ماكينة القتل الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي من قتل آلاف الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وإبادة عائلات بأكملها، وتدمير كل عناصر الحياة، وإن على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة، وإن المتسبب في هذا هو الاحتلال، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني الاقتحامات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال والمستوطنون في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل واقتحامات واستعمار واعتقالات جماعية.