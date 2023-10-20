رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض مساء اليوم، دولة رئيس وزراء مملكة ماليزيا السيد أنور إبراهيم، والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير مملكة ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية داتوك وان زايدي وان عبدالله، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.