رائدا الفضاء السعوديان يشاركان في مؤتمر صحفي يكشف الاستعدادات النهائية لرحلتهما

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كشف رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني عن اكتمال استعداداتهما وجاهزيتهما لخوض المهمة العلمية الفضائية المتجهة لمحطة الفضاء الدولية في موعدها المرتقب في الواحد والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة “أكسيوم سبيس” أمس الثلاثاء، أثناء فترة الحجر الصحي لرواد الرحلة، وجمعهما بزميليهما رائدَي الفضاء الأمريكيّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر.

وأكد رائدا الفضاء السعوديان في بداية حديثهما جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل.