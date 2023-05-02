رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر مقطع فيديو جديدا لسيره في الفضاء

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شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو جديدا له من محطة الفضاء الدولية، أظهر خلاله أولى لحظات خروجه من المحطة والسير كأول عربي، في الفضاء الخارجي.