رائد الفضاء علي القرني: اختياري من ضمن رواد الفضاء السعوديين هو أكبر إنجاز في حياتي (فيديو)

قال على القرني رائد الفضاء السعودي إن اختياره من ضمن رواد الفضاء السعوديين، هو من أكبر الإنجازات في حياته العلمية، مؤكدا أنه سيقوم بتمثيل المملكة في هذه المرحلة العلمية الكبيرة على الوجه الأمثل.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أنه منذ صغره وهو يحب الفضاء والغموض والمغامرة، موضحا أن أجمل لحظة في حياته بأكملها كانت عندما أخبره والديه بأنه تم اختياره في فريق رواد الفضاء السعوديين.

وأوضح أن الوصول إلى القمر يعد هدفا صعبا لكنه غير مستحيل، مشيدا بالجهود التي تبذلها البعثة في تدريب الفريق، ومؤكدا أنه سيسعى إلى تمثيل المملكة بالشكل العلمي المطلوب، لتحقيق رؤية ولي العهد 2030.