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رابطةُ العالم الإسلامي ترحِّب بقرار حكومة أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين

22 يونيو 2024 - 1:49 صباحًا

المناطق-واس

رحَّبَت رابطةُ العالم الإسلامي، بقرار حكومة جمهورية أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ هذا القرار وغيره من القرارات المماثلة يُعبِّر بوضوحٍ عن التحوّل النوعي الذي نشهده اليوم في الوعي الدولي حيالَ مظالم الشعب الفلسطيني وحقّه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته.

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وأشاد في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل لجميع الدول التي اتّخذَت هذه الخطوة المهمّة والعادلة، داعياً دول العالم كافة إلى أن تحذوَ حذوها، وقوفاً مع الحقِّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني العزيز.

22 يونيو 2024 - 1:49 صباحًا
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