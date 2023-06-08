رابطة الدوري السعودي للمحترفين تطلق استراتيجية جديدة

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أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بيانا رسميًا تؤكد فيها اطلاق استراتجية جديدة لضمان الخبرة والحوكمة والاستدامة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الرابطة في بيانها : “يُنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قريبًا عن استراتيجية تحؤّل طويلة الأجل للمساعدة في ضمان توفُّر الخبرة والحوكمة والاستدامة. في إطار مساعيها لمواصلة الزخم والمساعدة في تحقيق طموحات المملكة على صعيد احترافية كرة القدم”.

وأضافت : “وتحقق في موسم 2023-2022 نجاحًا مبهرًا على صعيد الجماهيرية والمتابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، على نحو زاد أعداد المتابعين للدوري إلى أعدادٍ غير مسبوقة”.

واستكلمت : “وضمن الاستراتيجية المرتقبة للرابطة. سيتقلّد سعد اللذيذ، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال يوليو المقبل، منصب الرئيس التنفيذي بالتكليف؛ بعد انتهاء فترة عمل غاري كوك, الذي قدّم للرابطة خدماته وخبرته الاستشارية لأكثر من عام”.

في ذلك الشأن, قال غاري كوك: “لقد كان عاماً استثنائياً حيث عملنا جنباً إلى جنب مع الأندية والشركاء لبدء تطوير استراتيجية تحوّل للدوري السعودي. وقطعنا شوطاً طويلاً خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. مما أشعل حماسة المزيد من المعجبين والمتابعين لكرة القدم السعودية أكثر من أي وقت مضى، ومع استمرار الرحلة وتقديم المساعدة من الزملاء في الرابطة لتنفيذ الاستراتيجية، وأثق في أنْ طموحات الدوري لتشجيع المزيد من السعوديين على ممارسة اللعبة. واحتلاله مكانة في عالم كرة القدم العالمية. سوف تتحقق بالتأكيد”.

من ناحيته. قال المهندس عبد العزيز العفالق, رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: “أشكر غاري على رؤيته وعمله الجاد وتعاونه معنا خلال العام الماضي، إذ أسهم في قيادة الدوري وأنديته وشركائه على النحو الذي تمكنا عبره من استثمار الإمكانات الهائلة لكرة القدم في السعودية”.

وفي الشأن نفسه، أعلن سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف عن تعيين كارلو نهرا رئيساً لعمليات الدوري، مشيرًا إلى خبرته العريضة في مجال كرة القدم.

وقال: “يتمثع كارلو بخبرةٍ عاليةٍ في عالم الأعمال الرياضية الدولية. وسيلعب دوراً محورياً في الرابطة مع تطلعنا إلى تطوير وتنفيذ إستراتيجيتنا الجديدة والطموحة”.

وأضاف اللذيذ: “من المهم أن يضاعف دوري المحترفين قدراته لتوفير بيئة عالمية وشغوفة تتحقق فيها الطموحات، مع ما تمثله كرة القدم من شغف رياضي في المملكة. والرياضة جزء أساسي من رؤية 2030, وقد رأينا بالفعل التأثير الذي يمكن أن تحدثه الرياضة في تحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء المملكة. ونعلم أنّ وجود كرة القدم في قلب هذا التحوّل الرياضي سيساعد في تحقيق أهدافنا الوطنية”.

يشار إلى أن كرة القدم السعودية لفتت الأنظار نحوها في آخر بطولتين للعالم على مستوى المنتخبات والأندية، مع فوز المنتخب السعودي التاريخي على بطل العالم منتخب الأرجنتين ضمن كأس العالم 2022، قبل وصول فريق الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية ونهائي دوري أبطال آسيا.