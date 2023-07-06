رابطة العالم الإسلامي تجدد إدانتها العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

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جددت رابطة العالم الإسلامي إدانتها العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في دولة فلسطين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة جدد معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إدانة الرابطة هذه الاعتداءات المتواصلة التي تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح البريئة.

وأهاب فضيلته بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص الحل وتدفع ثمنها الأرواح البريئة، مجددا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الرافض لكل الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة في الأراضي المحتلة.

وتقدم الدكتور العيسى بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولحكومة فلسطين وشعبها العزيز، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.