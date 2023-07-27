رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

المناطق_واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اقتحام وزيرِ الأمن القومي الإسرائيلي ولفيف من المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك.

وندَّدت الرابطة في بيان لها بهذه الممارسات العبثية المتكررة التي تمسُّ حرمة المقدسات الإسلامية، وتمثل تجاوزاً خطراً للقوانين والأعراف الدولية.

ودعت إلى أهمية العمل الدولي الجاد على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ التجاوزات التي تقوِّض فُرَص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدةً التأكيد على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحلِّ قضيته، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة.