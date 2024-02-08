رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في باكستان

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أدانت رابطة العالم الإسلامي – بأشدِّ العبارات – الهجومَين الإرهابيين الواقعين في إقليم بلوشستان، بجمهورية باكستان الإسلامية، والمتسبّبين في خسائر جسيمةٍ في الأرواح.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد فيه معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيدَ على موقف الرابطة الرافضِ والمُدِينِ للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأسبابه.

وأعرب فضيلته باسم الرابطة ومجامِعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع باكستان وشعبها العزيز في هذا المصاب الكبير.

وتقدَّم الدكتور العيسى بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الباكستاني، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحميَ الشعبَ الباكستاني العزيز من كلِّ سوءٍ.