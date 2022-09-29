رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق

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دانت رابطة العالم الإسلامي الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، مخلِّفةً ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين الأبرياء.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الاعتداءات الغاشمة على أمن العراق وسيادته وسلامة شعبه، مجدِّداً التأكيد على موقف الرابطة الثابت من رفض كل الممارسات التي تشكِّل انتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد باسم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التضامنَ الكاملَ مع العراق في وجه كل ما يهدِّد أمنَه واستقرارَه وسلامة أراضيه، مقدماً خالص العزاء والمواساة للعراق حكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، سائلًا المولى القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوءٍ ومكروهٍ.