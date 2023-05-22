رابطة العالم الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

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رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، توقيع اتفاق “وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية” بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، المُبرم في مدينة جدة.

ونوّه معالي الأمين العام للرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا التقدُّم المهمّ في مسار المحادثات بين طرفي النزاع المسلح، ولا سيما أن هذا الاتفاق تميز عن غيره بخضوعه لآليةِ مراقبةٍ لوقف إطلاق النار مدعومةٍ دولياً من قِبل راعيي المحادثات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا معاليه الأطراف كافة إلى الوفاء التام بالتزاماتهم التي تضمَّنها الاتفاق، لإتاحة مجال آمن لتقديم الإغاثة التي أصبح الشعب في أمس الحاجة إليها، معرِباً عن أمله في أن يمهد ذلك السبل للوصول إلى وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ تفاهميٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.