رابطة العالم الإسلامي تشيد بجهود المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني

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أشادت رابطة العالم الإسلامي بجهود المملكة؛ للتوصل لحل سياسيٍ شاملٍ في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنيًا ودوليًا، بإشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المبادرة السعودية للسلام في اليمن عام 2021م.

وثمّن أمين الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى حرصَ قيادة المملكة على الدفع قُدُمًا بالخطوات الإنسانية اللازمة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بكل المحافظات اليمنية.

وتمنى أن تتكلل اتصالات المملكة القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، وتحقيق حل شاملٍ ومُستدام في اليمن.