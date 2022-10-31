«رابطة العالم الإسلامي» تعزي في ضحايا انفجار الصهريج بالعراق

المناطق_متابعات

أصدرت رابطة العالم الاسلامي بياناً تقدمت فيه بخالص التعازي والمواساة لجمهورية العراق ولذوي ضحايا ومصابي حادثة انفجار الصهريج الذي وقع شرق العاصمة بغداد.

وأعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العلمية، عن التضامن مع العراق وشعبه في هذا المصاب المؤلم، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب العراقي العزيز من كل سوء ومكروه.