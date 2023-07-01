رابطة العالم الإسلامي تهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم حج هذا العام 1444 هـ

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تقدمت رابطة العالم الإسلامي بخالص التهاني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444 هـ.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للرابطة أعرب فيه أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن خالص تهانيه بهذا النجاح الكبير لموسم حج هذا العام، الذي يُضاف إلى سجل المملكة المضيء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة الإسلام والمسلمين، والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل الجهود الجليلة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية ومنظومتها المتكاملة التي تعمل وفق أعلى معايير الكفاءة والمسؤولية والاحترافية، تحت عناية ومتابعة كريمة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

وثمّن معاليه ما تقدمه المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن من رعاية وخدمات، وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات، وتسخير كل الإمكانات للتيسير على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا نسكهم في

أمنٍ وطمأنينة ويُسر.

وختم فضيلته بالقول: “نحمد الله تعالى على نجاح موسم الحج، ونبتهل إليه سبحانه أن يتقبّل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى ذويهم سالمين غانمين، كما نسأل المولى القدير أن يحفظَ خادم الحرمين

الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويُجزِل لهما المثوبة، ويجزيهما عن ضيوف الرحمن والأمة الإسلامية خير الجزاء، وأن يُديم المملكة العربية السعودية ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويديم عليها أمنها وعزها وازدهارها”.