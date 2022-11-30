رابطة العالم الإسلامي توقّع اتفاقية شراكة مع جامعة كولومبيا الأمريكية وتطلق “المعمل الدولي للأديان”

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شهد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، توقيع رابطة العالم الإسلامي اتفاقية شراكة وإطلاق “المعمل الدولي للأديان” مع جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور قيادات الجامعة، وكاردينال الكاتدرائية الكبرى بنيويورك تيموثي دولان، والحاخام الأكبر آرثر شناير، وأعضاء من الكونغرس الأميركي.

ويهدف “المعمل الدولي للأديان” إلى بناء القدرات المضادة لمفاهيم الكراهية والعنف والصدام الحضاري، وسيكون منصّةً عالميةً للبحث والتدريب في حماية المجتمعات من كل أشكال الكراهية، ومركزَ امتيازٍ للبحث والقيادة والتدريب، مما سيعزز عوامل الحماية ضد جميع أشكال الكراهية القائمة على الدِّين أو العرق أو غيرها.

وعبّر العيسى في كلمته عن سعادته باحتضان جامعة كولومبيا لمشروع المعمل، لمعالجة أشكال الكراهية والعنصرية والعنف حول العالم، من خلال خيارات متعددة في مقدمتها الأبحاث والتدريب، مشيرا إلى أن مشاكل العالم اليوم يمكن اختصارها في غياب قيمه المشتركة المتفق عليها ما يؤدي إلى غياب المنطق والعدالة والعقل.

ونبَّه معاليه إلى أن العالم مهددٌ باتّساع رقعة الكراهية والعنصرية والذرائع الباطلة لذا فإن من المهم المسارعة إلى الإسهام في إيجاد عالمٍ أكثرَ تفاهماً وتعاوناً وسلاماً، ومجتمعاتٍ وطنية أكثر تعايشاً ووئاماً.

يذكر أن المعمل سيعمل على تطوير برامج تدريبية موثوقة للمعلمين لردع مخاطر التطرف، وتعزيز عوامل الحماية ضد الأشكال العالمية من الكراهية والعنف التمييزي، وتعزيز الجهود المشتركة، ودعم المبادرات والبحوث الهادفة لتحسين التعايش والتعاون في صُنع عالمٍ أكثر سلاماً وتعاوناً.

وعقدت الجامعة في مقرها بنيويورك ندوةً دوليةً لمعالي الدكتور العيسى مصاحبة لحفل التدشين حول القيم المشتركة وأساليب مواجهة تحديات الكراهية ومخاطرها.